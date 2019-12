Космическият телескоп „Хъбъл” е заснел обект в съзвездието Маса (Mensa), наподобяващ летяща чиния, съобщава сайтът Phys.org, цитиран от БТА.

Учените поясняват, че обектът всъщност е спиралната галактика IC 2051.

NASA’s Hubble spots ‘flying saucer,’ but not the alien kind https://t.co/tNN1SUQ9Eo pic.twitter.com/Fdy5ufkx5W