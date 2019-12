Опитът в парламента на Черна гора да бъде гласуван законопроектът за религиозните общности и собствеността им в страната завърши със сбиване между депутати от управляващата коалиция и от опозиционното движение Демократичен фронт (ДФ), предаде БТА.

На пуснат от пресслужбата видеозапис се вижда как някой хвърля в парламентарната зала балонче със сълзотворен газ, а след това опозиционни депутати разбиват един от апаратите за гласуване и се стига до сбивания, в които се включват около половината депутати в 81-местния парламент.

According to the latest reports, Montenegro police arrested a number of opposition MPs after they tried to prevent the voting on controversial religious law.



Despite the incident and protests outside, the parliament is expected to adopt the law this evening. pic.twitter.com/nDOZ1VGTuG