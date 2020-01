САЩ и Иран са на ръба на война! Тази нощ Техеран изстреля балистични ракети, които удариха американски бази в Ирак. Още не е ясно има ли жертви и колко са те.

В очакване на американски отговор, гражданските авиокомпании спират полетите си над региона.

България изтегли военните си от Ирак, а президентът Румен Радев свиква Консултативният съвет за национална сигурност.

Ракетната атака е в отговор на убийството на иранския генерал Касем Солеймани.

Атаката срещу двете американски бази в Ирак започва в 02:00 часа през нощта, само часове след погребението на иранския генерал Касем Солеймани. Жителите на северния иракски град Духок, близо до ударената база в Ирбил, се събудили от силен трясък.

„В 02:00 часа през нощта чухме много силен шум и когато излязохме навън, видяхме изпочупените прозорци. Децата ни бяха ужасени. Не знаем, че има американска база наблизо. Не знаем защо ни удариха”, разказва Ахмед.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей обяви, че атаката е „удар по лицето на САЩ” , а президентът на страната Хасан Рухани допълни, че най-добрият отговор на убийството на Солеймани е да бъдат изгонени американските сили от региона.

„Ударихме шамар по лицето на американците, но подобни военни действия на са достатъчни. Това, което е важно, е да бъде прекратено зловредното американско присъствие в региона”, заяви аятолах Али Хаменей.

САЩ не дадоха незабавен отговор на нападенията. След спешно съвещание в Белия дом с държавния секретар, министъра на отбраната и съветниците по национална сигурност президентът Тръмп написа в Twitter „Всичко е наред”. Той отмени обръщението си към нацията веднага след атаките, но днес все пак направи изявление:

„Докато съм президент на САЩ, никога няма да позволя някой да има ядрено оръжие. Американският народ трябва да бъде щастлив, няма ранени американци при атаките”, заяви Тръмп. „Всичките войници са в безопасност и има само минимални щети на военните бази”, каза Тръмп и допълни, че налага нови „мощни санкции срещу Иран, докато Техеран не промени унищожителното си поведение”.

Минути след иранския удар по американски бази, хиляди хора се събраха в центъра на Техеран и скандираха „Долу Израел, долу Съединените щати”.

За да не нанася повече удари, Иран постави условие Вашингтон да не реагира на ракетните атаки в Ирак. А от съображения за сигурност, много авиокомпании забраниха на самолетите си да летят над територията на Ирак, Иран и Персийския залив.

Не закъсняха реакциите на управляващите у нас. Премиерът Бойко Борисов коментира, че само мирът ще реши проблемите в Близкия Изток. Според министъра на външните работи Екатерина Захариева отговорът на Иран бил очакван и призова за успокояване и деескалация на напрежението в Ирак.

Премиерът Бойко Борисов коментира и решението на иракския парламент да сложи край на чуждестранното военно присъствие в арабската държава.

„Само мирът може да реши проблемите в Близкия изток. Това съм го казвал, ще го кажа пак. Ние, разбира се, ще се съгласим с решението на иракския парламент, но нека не забравяме, че войските на НАТО, които са там са по тяхно искане и те стабилизират така крехкото положение след войната”, заяви Борисов.

И според министъра на външните работи Екатерина Захариева, не трябва да се допуска Ирак да се превръща в бойно поле.

„Това, което се случи тази нощ, е точно това, от което всички се опасявахме. Считам за грешка решението на иракския парламент да призове всички войски да напуснат. Ирак е нестабилен, напускането на глобалната коалиция и обучителните мисии може да възроди ИДИЛ. Убийството на Солеймани е факт, ние няма да даваме оценка. Позицията ни е - призоваваме за успокояване и деескалация на напрежението”, заяви Екатерина Захариева.

Двамата наши военни, които са на обучителна мисия на НАТО в Ирак, са изтеглени в безопасна държава в региона.

„Мисията не е прекратена, просто е евакуирана и при вземане на решение, че ситуацията е подходяща и при желание от страна на Ирак - те могат да се върнат”, заяви военният министър Красимир Каракачанов.

В четвъртък президентът Румен Радев свиква Консултативния съвет за национална сигурност, където ще бъдат обсъдени възможните рискове и заплахи за националната сигурност в контекста на усложнената среда на сигурност в Близкия изток.

Според американски медии изстреляните ракети срещу базите са от два типа – „Киан” 1 и „Фатех” 110. „Киан” 1 е с по- голям обсег на действие.

Военновъздушната база „Айн ал Асад”, която стана обект на иранския ракетен обстрел, се намира на около 230 километра от иракската столица Багдад. Базата представлява огромно по площ съоръжение, което се използва от международната коалиция за борба с тероризма, водена от Съединените щати. Тя разполага с военно летище и жилищен район, в който са настанени войниците.

Базата се намира на около 300 километра от границата с Иран, което я прави удобна за обстрел от няколко вида ракети, с които разполага иранската армия. В обсега на най-мощната балистична ракета на Техеран попада и България.

В САЩ реакциите са на двата полюса. Но преобладава мнението, че Доналд Тръмп е непредвидим. Това разказа за NOVA Йонко Мермерски - човекът, който превеждаше на Доналд Тръмп при срещата му с премиера Борисов преди повече от месец.

Иранските ракетни удари предизвикаха огромно безпокойство сред международната общност. Европейската комисия се събра извънредно. А всички световни лидери призоваха Вашингтон и Техеран към сдържаност и деескалация на напрежението.

Няколко държави вече изтеглиха контингентите си от Ирак. От съображения за сигурност Испания е преместила в Кувейт част от военнослужещите си. Полша евакуира посланика си, но обяви, че засега няма да изтегля войниците си. Европейската комисия също няма да прибира служителите си, въпреки напрегнатата обстановка.

„Настоящата криза засяга дълбоко не само региона, но всички нас. Употребата на оръжие трябва да спре сега и да бъде дадено място на диалог. Всички призоваваме за възобновяване на разговорите”, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

В Twitter генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди иранските ракетни удари и призовава Техеран да се въздържа от нови прояви на насилие.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB