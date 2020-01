Имамът Мохамед Мутумба открил, че съпругата му, с която са семейни от две седмици, всъщност е мъж.

Мъжът срещнал Свабула Набукера в джамията в Уганда, където той проповядвал и мигновено се влюбил в нея, пише вестник Гардиън.

Мъж инсценира отвличането си, за да не се ожени

Двойката дала своите брачни обети и двамата се оженили съгласно мюсюлманската традиция, предава. Младоженците нямали сексуален контакт преди брака, както и в първите седмици след сватбата, тъй като "булката" твърдяла, че е в месечното си неразположение.

Kayunga Muslim Sheikh charged with having sex with fellow man - https://t.co/G3SEwQpVYR #Kayunga #MohammedMutumba #UMSC #National #News pic.twitter.com/TucnDsKeC0