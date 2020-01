Органите на реда проверяват повече от 100 училища, детски градини, както и 20 търговски центъра в Москва заради получени сигнали за бомби. Това съобщи представител на руските тайни служби, цитиран от БГНЕС.

„Имаше обаждания за заплахи от бомби в 85 училища, 16 детски градини и 20 търговски центъра“, обясни той.

Сигнали за бомби на 25 метростанции в Москва

