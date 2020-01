Приют за животни в щата Северна Каролина търси нов дом за агресивна и недружелюбна котка на име Пердита, съобщава БГНЕС.

Британската „министерска котка“ Гладстон ще работи от вкъщи (СНИМКИ)

Служителите в приюта публикуваха в социалните мрежи шеговитата обява, в която разказват за своенравния характер на котката. Пердита обича да се крие в ъглите, но в същото време се смята за кралицата на къщата, която обитава. Тя обича да мами персонала, представяйки се за болна. Не се понася с другите котки, кучета и деца. Тя не търпи да я галят и може да живее единствено с човек, който уважава личното й пространство.

If you're in the market for a grumpy cat who makes you laugh — in lieu of snuggles and kisses — then Perdita, dubbed the "World's Worst Cat," is the pet for you. https://t.co/l44YvbtvYW