Индустриалното пристанище Маргера в лагуната на Венеция беше евакуирано, за да се обезвреди 225-килограмова бомба от Втората световна война, предадоха Франс прес и ДПА.



Евакуирани бяха и около 3500 живеещи в района хора.

Authorities say the operation required the evacuation of about 3,500 residents. https://t.co/OxC0yk6gSM