2 070 килограма марихуана са открити в тир на граничен пункт „Капъкуле”. Това съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на турския министър на търговията Рухсар Пеккан.



По думите му това е най-голямото количество наркотици, откривано някога в югоизточната ни съседка. Наркотичното вещество е открито претърсване на подозрителен камион, уточнява Пеккан.

Над 1 тон марихуана задържаха на граничен пункт „Калотина”

Хванаха мъж с марихуана за близо 50 000 лв. (СНИМКА)

Товарното возило е пътувало от Италия за Грузия, уточняват турските власти. При претърсването му от страна на местните митнически случител са открити 213 чувала, в които 2 070 килограма канабис. Минути преди това камионът е напуснал пределите на България.



"The Commerce Ministry announced Tuesday that a record amount of drugs had been seized by customs officers at the Kapıkule border crossing between Turkey and Bulgaria"



2.07 tons of pothttps://t.co/BIAfvAgfqO