Пациентка в болницата King's College в Лондон свири на цигулка, докато хирурзи оперират мозъка ѝ, за да отстранят тумор, предаде Би Би Си.

Дагмар Търнър е на 53 години. Тя е диагностицирана с глиома (тумор на мозъка) през 2013 г.

Туморът е открит в част на мозъка, която е близо до зоната, контролираща фините движения на лявата ѝ ръка.

Ето какво казва жената в съобщение за медиите, публикувано от болницата и цитирано от Foxnews:

"Цигулката е моята страст, свиря от десетгодишна възраст. Мисълта, че мога да загубя способността си да свиря, беше съкрушителна, но моят неврохирург, който е и музикант, разбра притесненията ми", споделя Търнър.

Хирургът, който я оперира, е пианист и също така има и музикално образование.

Dagmar Turner played the violin so surgeons could ensure parts of her brain were not damaged during the procedure https://t.co/TYj1Uy6UQm