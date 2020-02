Dans les Alpes, en ville aussi, le temps change vite. . #wonderful_swiss #amazingswitzerland #amoureuxdelasuisse #myswitzerland #blickheimat #igersuisse #igerssuisse #1000schweizerorte #grisons #graubuenden #igersgraubuenden #chur #coire #igerschur

A post shared by Sébastien Collomb (@seb.collomb) on Dec 17, 2019 at 10:24am PST