Жителите на Лесбос и Хиос продължиха блокадата тази сутрин и затвориха пътищата, които водят до участъците, предвидени за изграждане на новите бежански центрове, предаде БГНЕС.

„Днес е срамен ден за всички”, написа в социалните мрежи управителят на островите в северната част на Егейско море, който също участва в блокадите. Той подчерта, че е позорно жителите, които пазят островите, да бъдат бити и да страдат.

Мигрантската вълна към Гърция се е усилила през август

Police and protesters clash on Lesbos and Chios over new migrant camps

Source: Guardianhttps://t.co/e4iebQ3eG2