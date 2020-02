Поставиха под карантина хотел в Тенерифе. Гост на комплекса е показал положителен резултат за коронавирус, пише The Sun. Заразеният е от региона Ломбардия, където италианските власти се борят с огнище на новия вирус. Мъжът е отседнал в хотела за 7 дни заедно със съпругата си. Болният е потърсил лекарска помощ в понеделник следобед, след като се почувствал зле.

Italian doctor staying at Tenerife hotel tested positive for coronavirus ➡️ hundreds of guests on lock down https://t.co/XvhEUu1fXa