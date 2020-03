Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей съобщи, че Европейският съюз изпраща 38 милиона евро спешна помощ за системата на здравеопазването на страните от Западните Балкани, предаде БТА.

"Предвидено е и пренасочване на над 373 милиона евро за обществено-икономическо възстановяване на региона от последиците от пандемията от коронавирус", написа Вархей в Twitter.

Еврокомисарят посочи, че е изпратил писмо на всички премиери от Западните Балкани, в което ги е уверил, че подкрепя региона в борбата с COVID-19.

Вчера Вархей каза, че ЕС ще направи всичко възможно Западните Балкани да получат необходимото им медицинско оборудване за борба с епидемията. "ЕС обмисля и начини да помогне на региона да се справи и с икономическата страната на кризата", каза еврокомисарят.

I wrote to Prime Ministers of our #WesternBalkans partners to confirm we stand by the region in fight against #CoronavirusOubreak. We are allocating €38m for immediate support to health sectors & foreseeing over €373 m reallocation for social&economic recovery. 🇦🇱🇧🇦🇽🇰🇲🇪🇲🇰🇷🇸