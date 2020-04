Учени установиха, че бутилконосите делфини пеят в синхрон дуети, за да впечатлят самките, предаде БТА.

Биолозите направили записи на морските бозайници в Шарк бей в Западна Австралия. Установено било, че самците координират поведението си, когато действат заедно. Те следват взаимно темпото на любовните си трели, като се движат и пеят в синхрон. По този начин правят най-силно впечатление на женските екземпляри от вида и повишават шанса си за възпроизводство.

