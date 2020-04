Около 74 милиона души в арабския свят са изложени на опасност от новия коронавирус, защото нямат достъп до вода и сапун, предупреди днес Икономическата и социална комисия на ООН за Западна Азия (ESCVA).

Въпреки че в цял свят миенето на ръце е доказано като най-доброто средство за предотвратяване на заразяване с COVID-19, то е трудно да се приложи в регион, в който 74 милиона души нямат достъп до вода, се казва в съобщение на Комисията на ООН.

