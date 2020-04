Британският принц Хари и съпругата му Меган обявиха публично, че прекратяват всякакви взаимоотношения с четири британски ежедневника поради факта, че те предоставят невярна информация и развалят живота на хората, съобщи вестник „Гардиън“, цитиран от БГНЕС.

Prince Harry and Meghan have announced they are cutting all communications with four British tabloid newspapers and will refuse to co-operate with them on any stories, reports @chrisshipitvhttps://t.co/V4md8sBuek