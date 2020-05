Германският принц Ото фон Хесе загина в катастрофа с мотоциклет. 55-годишният благородник се блъснал в предпазната мантинела на германската магистрала А96, пише списание "Пийпъл", цитирано от БГНЕС.

Милионерът и предприемач, който има няколко заведения за бързо хранене, произхожда от голяма благородна фамилия в Германия. Той бе пряк наследник на краля на Прусия Фридрих Вилхелм III, както и на краля на Нидерландия и Велик херцог на Люксембург Вилем I Фредерик. Принцът беше популярен в Германия, като една от последните му публични изяви беше да раздава храна на нуждаещите се в Мюнхен, заедно с известния готвач Алфонс Шубек.

