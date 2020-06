Междукорейският офис за връзка, разположен в граничния град Кесон, е взривен от Северна Корея, заяви министерството на Съединението на Сеул. Това се случва на фона на нарастващото напрежение между Сеул и Пхенян.

Южна Корея твърди, че Северна Корея е взривила съоръжението, което бе открито от двете страни още през 2018 г. По-рано през деня очевидци съобщиха за взрив и дим, идващ от района.

По-рано агенция Йонхап съобщи, че в граничния град Кесон в Северна Корея се вижда стълб дим, чула се и експлозия.

Инцидентът е на фона на изявление на Пхенян за плановете да върне свои военни части в райони, от които са изтеглени войски в съответствие с междукорейските споразумения.

В понеделник Северна Корея предупреди Сеул, че въоръжените сили подготвят „акт на отмъщение” за разпространение на агитационни листовки, които обиждат висшето ръководство в Пхенян. Това бе предшествано от изявление, публикувано в събота от първия заместник-шеф на отдел на Централния комитет на Корейската партия на труда (КПТ) Ким Йо Чен, който е по-малката сестра на лидера на КНДР Ким Чен Ун, че Пхенян възнамерява да предприеме „следващата стъпка“ в близко бъдеще. По-конкретно, тя подчерта, че вземането на решения относно последващи действия „ще бъде поверено на Генералния щаб на Корейската народна армия“.

