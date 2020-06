Следващата сонда на НАСА "Пърсивиърънс", която ще се отправи през юли към Марс, ще почете всички лекари и медицински работници от първа линия по света в борбата срещу новия коронавирус, пишат DarikNews.bg .

SpaceX ще изстреля 58 нови спътника на 13 юни

Американската космическа агенция обяви, че метална възпоменателна табела ще е прикрепена към сондата. Тя е изработена през последните месеци от алуминий в черно и бяло, с размери осем на тринадесет сантиметра. Върху нея е изобразена Земята върху постамент, около който се е увила змията - символ на медицината и изцелението. Около планетата е изобразена и траекторията на сондата.

Curiosità: il rover @NASAPersevere, che partirà per #Marte il 20 luglio di quest'anno, porterà con sé una placchetta in alluminio per rendere omaggio al personale sanitario di tutto il pianeta, in prima linea nella lotta al #COVID19

#coronavirus #Perseverance #NASA pic.twitter.com/XpYcmG0YGg