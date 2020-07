Жителите на втория по големина град в Испания, Барселона, бяха призовани от правителството да останат у дома, освен ако не е абсолютно необходимо да излязат, пише БГНЕС. Причината е покачването на случаите на коронавирус, заяви каталунското правителство.

Minister @MiquelBuch: “The PROCICAT civil protection committee is proposing the adoption of special public health measures to contain the #Covid19 outbreak in the city of Barcelona and the surrounding area and in Segrià and Noguera.”