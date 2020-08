Самолет на "Air India Express" с 191 души на борда излезе от пистата при приземяването си на индийското летище Карипур.

Breaking: Air India Express flight has overshot the runway and crash landed at Kozhikode International Airport in Karipur, India. Around 190 people were on board and injuries are unknown at this point. pic.twitter.com/XBh1ljdlCW — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 7, 2020

Първите кадри от мястото на инцидента показват, че самолетът е разцепен на две части, а по пистата и около нея има отломки. Самолетът е изпълнявал полет от Дубай. Съобщава се за най-малко двама загинали и десетки пострадали. По време на инцидента в района е имало проливни валежи.

DEVELOPING: An Air India Express aircraft flying from Dubai crashed at its destination of Calicut, India, with at least 191 people onboard. The extent of casualties was not immediately known. https://t.co/iVjIgD1hqQ — ABC News (@ABC) August 7, 2020

Air India Express Plane Skids Off Runway In Kerala With 191 On Board; Pilot Dead, Tweets MP https://t.co/hvyl0Qg6ck pic.twitter.com/33jDxQoQNt — NDTV (@ndtv) August 7, 2020

