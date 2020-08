Пътнически влак дерайлира тази сутрин в Североизточна Шотландия в район, обхванат от наводнения. Това съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Франс прес и БТА. Не се съобщава за евентуални жертви.

Worrying pictures emerging from the scene of a train derailment on the main Aberdeen to Dundee line near Stonehaven. Large emergency service response, but no word on casualties at this stage. https://t.co/koa1eWkXXA

Влакът е излязъл от релсите в Стоунхейвън, област Абърдийншър. На място са пристигнали полиция, пожарни екипи и линейки.

През изминалата нощ в Шотландия имаше проливни дъждове, които предизвикаха наводнения и закъснения в железопътния транспорт.

#TrainDerailment near Stonehaven on the Dundee to Aberdeen line.

Absolutely terrifying news. I have used this exact train many, many times with zero issues.

I hope there are no major injuries or worse.https://t.co/dhCjrBw0KX