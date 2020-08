Очилата на Махатма Ганди бяха продадени на търг за 340 хиляди долара. Купи ги колекционер на антики от Съединените щати, след наддаване по телефона.

Продадоха кецове на Майкъл Джордан за 615 000 долара (ВИДЕО)

Glasses belonging to Indian icon Mahatma Gandhi have sold 26 TIMES the guide price https://t.co/iT5VAUVCU8