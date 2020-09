Тропическата буря Сали се засили и в понеделник се превърна в ураган, като застрашава югоизточните части на САЩ, предадоха световните агенции.

Ветровете на стихията са със скорост 150 километра в час и тя би могла да връхлети сушата още утре, предупреди Националният център за ураганите, базиран в Маями.

No, your eyes are not deceiving you. You are seeing, count 'em, FIVE different Tropical Cyclones in the Atlantic at the same time. This is something that has only happened one other time in recorded history! #Sally #Paulette #Rene #Teddy #TD21 (could be #Vicky later today) pic.twitter.com/meUY0BKAxy