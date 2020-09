Президентът на Беларус Александър Лукашенко положи тайно клетва за шести пореден мандат, съобщава Би Би Си. Спорният вот в началото на август, на който държавният глава получи над 80 процента подкрепа, предизивка мащабни протести.

Държавната телевизия посочва, че няколкостотин души са присъствали на церемонията в Двореца на независимостта в центъра на Минск.

BREAKING: President Alexander Lukashenko of Belarus has assumed his sixth term following an unexpected inauguration ceremony. https://t.co/kfsNwRceFl

Очевидци разказаха, че улиците в централната част на беларуската столица са били отцепени от полиция, за да може кортежът на държавния глава да стигне безпрепятствено до резиденцията.

Според държавната агенция БЕЛТА на церемонията, за която не бе съобщено предварително, са присъствали високопоставени държавни служители, депутати, дейци на науката, културата и спорта.

❗And now it's official. Lukashenko has been inaugurated as president in full secrecy. pic.twitter.com/EkcBLDTXkz