Властите в Гватемала наблюдават увеличаването на еруптивната активност и изтичането на лава от вулкана Пакая, разположен на 20 км южно от столицата, съобщава „Дойче Веле“.

Вулканът има поток от лава, който се насочва на североизток с приблизителна дължина от 200 метра, според Националния координационен център за контрол на бедствията (CONRED), цитиран от говорителя на Гражданска защита Давид де Леон.

Длъжностното лице коментира, че потокът от лава е регистриран рано в понеделник в един от кратерите на Пакая на височина 2 552 м. Отделът за превенция на вулкани (UPV) съобщава, че вулканът представя слаби и умерени експлозии, които изхвърлят материал от 75 до 150 метра над кратера.

Педро Пабло Гранильо от UPV посочва, че има и бял и син фумарол, съставен от водни пари и газове, които са разпръснати на запад и югозапад.

#volcan #volcano #Pacaya Toujours une belle activité éruptive strombolienne avec une coulée en direction du nord à nouveau/Still a very nice strombolian activity with a new lava flow, back to the north https://t.co/ixBTeQ9YLX