Парамедиците в отдалечения английски регион на парка „Лейк Дистрикт” изпробват летящ костюм, с който ще достигат много по-бързо, отколкото с линейка или пеша до нуждаещите се пациенти, съобщи БТА.

This jet pack is giving super-human power to paramedics making rescues in the mountains of the U.K. A climb that usually takes 25 minutes on foot now takes 90 seconds with the flying suit – potentially saving lives. pic.twitter.com/c2PUugzIZh

Като в сцени от филм за Джеймс Бонд, изобретателят на костюма и пилот Ричард Браунинг се издига и прелита няколко метра над неравния терен с помощта на малки моторчета, прикрепени към ръцете и към нещо като раница на гърба.

"Никой не знае какво ни очаква в бъдеще, но се гордеем много с това начало", казва той.

Технологията, разработена от базираната във Великобритания "Гравити индъстрис" драстично намалява времето за пристигане на спешните екипи на неравни терени и така помага за спасяване на живот.

"Потенциалът е огромен", казва парамедикът Анди Моусън, който е от екипа на хеликоптер.

"Първият полет в Камбрия с такъв костюм, който ще спаси живот и ще облекчи страдание - невероятен момент. Напълно поразително е колко бързо ще се озоваваме на място, където някой се нуждае от нас."

В една от тестовите симулации десетгодишно момиче пада от скалите и получава тежка травма на крака. След като получава координатите на местоположението й, Браунинг с летящия костюм на парамедик прелита над скалистите хълмове и живописния пейзаж и достига до момичето само за деветдесет секунди. След това преглежда детето и оказва първа помощ на място. Пеша парамедиците биха стигнали до момичето на този терен за 25 минути, поясниха от компанията.

Is this superman flying to the rescue? No, but it could soon be a paramedic using a jet-pack to save casualties in the Lake District. If you missed it on @BBCBreakfast see the amazing film of the jet-packs being tested in the Langdale Pikes at 6.30pm on @BBCNWT: pic.twitter.com/jwUyi7T8qW