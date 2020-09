Силен гръм, наподобяващ взрив, отекна в сряда по обед в Париж и предизвика тревога сред жителите на френската столица, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА. Ударната вълна разтърси прозорци на сгради, изкара хората на балконите да видят какво се случва и предизвика интензивен трафик в социалните медии и вълна от обаждания на телефона за спешни случаи, предаде Ройтерс.

Полицията побърза да успокои парижани, че не става дума за взрив. Тътенът беше предизвикан от изтребител, преминал звуковата бариера, написа в Twitter префектурата на полицията. Властите призоваха гражданите "да не задръстват с обажданията линиите за спешни повиквания". съобщи Франс прес.

