Хелоуин още не е дошъл, а търговците вече мислят за Коледа, като ще пуснат в продажба коледно дръвче, срязано наполовина, за да не бъде украсявано цялото, пише БТА.

You Can Now Buy A ‘Half Christmas Tree’ If You Hate Decorating The Back And Want To Save Space #christmastree #productdesign https://t.co/Fh3VE46WWw

Никой не обича да декорира с гирлянди и играчки задната част на елхата, която остава към стената и не се вижда. Именно такава е идеята на срязаното наполовина коледно дръвче, което в задната си част е плоско. То може да се прилепи до стената досущ като картина.

Introducing the half-Christmas tree, which can be fitted against a wall to save space. We quite like that idea... https://t.co/ZBt5F7GI1e pic.twitter.com/3TKMXLQlDy