Две от китарите на починалия наскоро Еди Ван Хален ще бъдат предложени на търг през месец декември, съобщава БТА. Китаристът на едноименната банда лично участвал в дизайна на музикалните инструменти, изработени през 2004 година.

Two guitars customized and played by Eddie Van Halen are headed for auction https://t.co/jrXrIYrP99