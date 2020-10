Пистолет, проектиран да прилича на червило, чанта със скрита камера и устройство за подслушване в хотелска стая са сред предметите, използвани от съветското разузнаване по време на Студената война, изложени за първи път на търг. Американската тръжна къща „Джулиенс окшънс” ще продаде около 400 предмета - онлайн и след това лично от средата на януари до 13 февруари 2021 г.

