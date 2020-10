Извънредно рядък виолетово-розов диамант ще бъде изложен на търг на 11 ноември и може да намери купувач за 38 милиона долара, съобщава БТА. Овалният скъпоценен камък е бил открит в Русия и е кръстен на името на руския балет "Духът на розата".

Sotheby’s is honoured to present the largest Purple-Pink diamond to ever appear at auction. This rare 14.83 carat Fancy Vivid Purple-Pink, Internally Flawless, Type IIa diamond. was mined, cut and polished in Russia. https://t.co/lxm9yDyC30

Със своите 14, 83 карата той е най-големият по рода си, предлаган някога на търг. Търсенето на розови диаманти се увеличи напоследък от страна на супербогатите клиенти, заявиха от аукционната къща Сотбис, която организира търга.

An extremely rare, vivid purple-pink #diamond mined in #Russia is expected to fetch up to $38 million when it goes under the hammer on November 11, says the auction house #Sotheby’s.https://t.co/QhFhB2gFVX