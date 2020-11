Рапърът Кание Уест гласува за себе си на президентските избори в САЩ. Ексцентричният музикант и продуцент, който упражни правото си на вот в щата Уайоминг, написа своето име на бюлетината. Той публикува в Twitter видеозапис как гласува.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1