В американски градове започнаха улични веселия, след като водещи американски медии обявиха Джо Байдън за победител в президентските избори в САЩ, предадоха Ройтерс и ДПА.

Heading south on 16th St NW in DC, lots of honking and cheering as people walk towards the White House pic.twitter.com/cono1eFcZB

В Ню Йорк хората се веселят по улиците, танцуват, размахват американски знамена, надуват клаксони и удрят по тенджери.

CNN: Байдън е 46-ият президент на САЩ след историческа победа над Тръмп

В столицата Вашингтон стотици души се стекоха пред Белия дом, танцувайки, пеейки и свирейки на музикални инструменти, а преминаващи коли надуваха клаксоните си. В далечината се чуват звуци на фойерверки.

Силни викове на радост отекнаха в хотела, където са отседнали сътрудниците на Байдън. "Струваше си всяка минута" от чакането, каза един от тях.

По улиците на Филаделфия хората празнуват под музикални съпроводи.

В Атланта новината за изборната победа на Байдън беше посрещната с викове, радостни възгласи и фойерверки.

The marchers — their numbers swelling every second, now at more than a hundred — is dancing to music from Hamilton and cheering as it passes through a tunnel, headed to the White House.



People are screaming and cheering and weeping and just totally losing it pic.twitter.com/clPyrifB71