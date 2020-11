Групите на Европейската народна партия (ЕНП), на социалистите и демократите (СД) и "Обнови Европа" в Европейския парламент са първите, които поздравиха Джо Байдън за победата му на президентския вот в САЩ.

"Изборите бяха напрегнати. ЕНП поздравява Байдън и потвърждава подкрепата си за силна връзка между ЕС и САЩ, основана на най-важните демократични ценности. Ще продължим да работим заедно за мирен световен ред", написаха от партията в Twitter.

We reaffirm our commitment to a strong EU-US partnership, built on our core democratic values. We will continue to work with our American friends for a prosperous and peaceful world order.