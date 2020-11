След като една от ледените пързалки в Москва беше превърната в болница за COVID-19, от снощи жителите на руската столица имат възможност да се пързалят на най-голямата пързалка на открито в града, предаде Ройтерс.

Ваксината "Спутник V" няма да е безплатна извън Русия

Пързалката в развлекателния парк от съветско време ВДНХ, в северната част на Москва, отвори врати за зимата въпреки ръста на заразените с коронавируса от септември насам. Градът с над 1,25 милиона жители редовно съобщава за най-много нови случаи от всеки друг район в Русия. Днес властите отчетоха 27 100 нови случая за денонощието в страната, като 7320 от тях са в Москва. Починалите в Русия за последните 24 часа са общо 510.

Хората на пързалката казаха, че се чувстват в безопасност, тъй като в закритите части на съоръжението са били с маски и ръкавици, а на входа измерили температурата им. На самата пързалка повече хора бяха без маска.

НОВА ГОДИНА ПО ДОМОВЕТЕ: Москва затяга мерките срещу коронавируса

"В съблекалните бяхме с маски. Изобщо не е страшно", каза московчанката Олга Глазунова.

"Наистина е хубаво да се пързаляш. Тук усещаш, че идва зима и Нова година", сподели друга жителка, Светлана Макарова.

Winter is coming! Today at 20:30 (MSK) the major 🇷🇺 ice rink in #Moscow Gorky Park will open. Guests will enjoy 5 Wonders of #Russia made in miniature - Sochi Fisht Stadium, Elbrus peak, Vladivostok Golden Bridge & others. Watch its opening ceremony #LIVE: https://t.co/ZADCgijj7e pic.twitter.com/cy1d0BHAcJ