Около 30 въоръжени нападатели организираха нападение във военен стил на банка в южната част на Бразилия, като взривиха експлозиви, взеха заложници, влязоха в престрелка с полицията и избягаха с неназована сума пари, съобщава БГНЕС.

Крадци задигнаха бижута и ценности за над 5 милиона евро от банка

Банковите обирджии ударили малко след полунощ банката в град Крисиума. За да премине акцията им безпроблемно и за да си осигурят път за бягство те блокирали улици в населеното място с 217 000 жители. "Това беше изключително агресивна операция. Около 30 престъпници извършиха нападението, използвайки тежко оръжие и експлозиви," каза полицейският комисар Анселмо Крус пред телевизионната мрежа „Глобо”. Ранени са полицай и охранител, съобщава АФП.

Bank robbery like Money Heist executed by thieves in #Brazil.

An organised ''crime gang'' besieged Criciúma, a city in southeast Brazilian city early Tuesday, ransacking bank offices, taking prisoners, and shooting.#MoneyHeist #robberypic.twitter.com/5BMmH73uoN — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) December 1, 2020

Нападателите използвали експлозиви, за да взривят банковата каса, след което избягали в конвой от превозни средства, съобщиха полицейски служители.Телевизионни кадри от местопрестъплението показват, че полицейски отряд от сапьори обработва района с роботи, за да го разчисти от около 30 килограма експлозиви, оставени от обирджиите.

Ok so apparently last night there was a big organized bank heist in Brazil, in the city of Criciúma. They were armed with very specialized guns, not something you see in Brazil. https://t.co/Cy9BE4ufkw — Fulinro :(( (Birthday in 8 days) (@Fulinero) December 1, 2020

6,5 милиона евро са откраднати от централата на германските митници

По време на обира крадците взели група работници, боядисващи улица, за заложници, принуждавайки един от тях да помогне за пренасянето на откраднатите пари, съобщи новинарският сайт G1.

Bombs, bazookas, and cash on the streets: A real life 'Money Heist' pulled off in Brazil's Criciúma as armed robbers ransack bank offices, take prisoners, and shoot at copshttps://t.co/hNkKMs188Z — WION (@WIONews) December 1, 2020

Докато течеше преследването, кметът Клесио Салваро призова в социалните мрежи жителите на Крисиума да останат вкъщи заради „мащабно нападение“. По-късно полицията откри изоставените коли на бандата.

ROBBERY: A gang of armed men laid siege to a #Brazil's city Criciúma today, attacking and robbing several bank branches - see the armed men roaming around the city in this video: pic.twitter.com/APmGLvmfNd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020

Четирима души са арестувани за разграбване на около 810 000 реала (около 150 000 долара), разпръснати на улицата от крадците, въпреки че не е ясно дали задържаните са пряко свързани с обира.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .