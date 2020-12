Пилот от Нова Зеландия, обвинен за причинител за първото предаване на коронавирус на местен жител в Тайван от месеци, е уволнен от авиокомпанията Eva Air. Във вторник лицето, с което пилотът е имал контакт, даде положителен тест, което прекъсна продължителния период от 253 дни в островната държава без локален случай.

Оттогава доста събития за Коледа бяха преустановени и правителството предложи хората да останат вкъщи по време на новогодишната нощ. Като цяло Тайван е регистрирал само 777 инфекции и седем смъртни случая.

Смята се, че пилотът се е заразил с коронавируса по-рано през декември, но останал асимптоматичен. Всички, които се връщат на острова след полет, трябва да останат в карантина за три дни, но не се тестват, освен ако не проявят симптоми.

Без да знае, че е носител на вируса, той продължил да лети и според съобщенията кашлял по време на полет до Тайван от САЩ. Той дал положителен тест за COVID-19 на 20 декември. Два дни по-късно Тайван откри първата си домашна инфекция от месеци насам. Властите установили, че заразената жена е била в контакт с пилота.

