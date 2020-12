Европейската комисия (ЕК) обяви намерението си да закупи допълнителни 100 милиона дози ваксини от консорциума Pfizer и BioNTech, с което общият брой дози, закупени от ЕС, стига до 300 милиона. Времето за доставка не е определено, съобщи ТАСС, цитирайки ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Взехме решение да закупим допълнително 100 милиона дози ваксини на Pfizer. Така че ще доведем дозите на тази ваксина за ЕС до 300 милиона. И още ваксини предстоят!", написа тя в Twitter.

