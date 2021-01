Малко куче беше открито живо под развалините, които остави свлачището, опустошило норвежко село преди шест дни. Издирват се още трима души, които са в неизвестност. Вече бяха открити 7 загинали.

Откриха тялото на седма жертва след свличането на хълм в Норвегия

Кучето е било намерено късно в понеделник вечерта в добро състояние, съобщи говорител на полицията. "Това е радост за нас и ни дава мотивация да продължим да работим упорито", добави Йоран Сиверсен, член на спасителния екип.

