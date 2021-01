Фенове на филма "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" от известно време призоват в Twitter да се премахнат кадрите с участието на Доналд Тръмп. Кампанията стана още по-популярна след поражението на Тръмп от Джо Байдън на президентските избори през ноември и щурма на Капитолия от привърженици на действащия държавен глава. Актьорът Маколи Кълкин дори отговори на пост в Twitter от фен, който твърди, че пуска петиция за дигиталното заличаване на Тръмп от коледния филм, пише DarikNews.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin