Стотици работници, сменящи се през 24 часа, изграждат в Китай гигантски център за карантиниране, който трябва да стане готов до дни, в рамките на борбата с огнище на COVID-19 на 300 км южно от Пекин, предаде Франс прес.

Азиатската страна до голяма степен надви пандемията от миналата пролет благодарение на карантинни мерки, пресяване на пътниците, пристигащи от чужбина, проследяване на пътуващите по вътрешни маршрути и задължителни тестове.

Първи смъртен случай с COVID-19 от 8 месеца насам в Китай

От средата на май в Китай е регистриран само един смъртен случай - миналата седмица. Установените през последните седмици стотици заразени, въпреки че далеч не са достигнати нивата от Европа и САЩ, предизвикаха мощен отговор от властите - изолация и задължителни изследвания.

*CHINA STARTS BUILDING TEMPORARY MEDICAL CENTER IN SHIJIAZHUANG OF HEBEI PROVINCE FOR QUARANTINE AMID SURGING #COVID_19 VIRUS CASES - XINHUA pic.twitter.com/iRiegDM4YT — Investing.com (@Investingcom) January 15, 2021

Новото огнище в Шъцзячуан с 11-милионно население, център на северната провинция Хъбей, обкръжаваща Пекин, накара властите да построят там просторен карантинен център, за да изолират застрашените лица.

Днес стотици работници с кранове сглобяват сградата от готови стаи, бели на цвят, на голям терен край града.

Близо 30 млн. китайци със забрана да напускат домовете си

Сцените напомнят как миналата година бяха изградени за по няколко дни временни болници в Ухан, града, където коронавирусът бе открит за пръв път.

Thousands of prefabricated rooms fill a vast field on the outskirts of #China’s #Shijiazhuang city as construction crews work around the clock to erect a large quarantine facility to curb the city’s growing #COVID-19 outbreak.https://t.co/YY1PDnfUvT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 19, 2021

Карантинният център в Шъцзячуан ще има бани, топла вода, WiFi и климатици. Според националната телевизия там ще може да бъдат настанявани по над 4 000 души наведнъж.

Междувременно в Северен Китай започнаха да се появяват малки огнища на вируса. Милиони местни жители са поставени под една или друга форма на карантина и минават тестове. Китайските власти са особено бдителни през седмиците преди отпуските за лунната Нова година (11-17 февруари), когато множество хора се завръщат по родните си места, за да прекарат с близките си най-големия празник в страната, посочва АФП.

Thousands of prefabricated rooms fill a vast field on the outskirts of China’s Shijiazhuang city as construction crews work around the clock to erect a large quarantine facility to curb the city’s growing Covid-19 outbreak. | @AFP https://t.co/Y5YNmmIT49 — Inquirer (@inquirerdotnet) January 19, 2021

