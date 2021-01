Мощен пожар избухна в Дом за възрастни хора в източния украински град Харков, съобщава Ройтерс. Най-малко 15 души са загинали в пламъците. Девет души са получили наранявания, информират от украинската служба за извънредни ситуации.

BREAKING - At least 15 people were killed and five injured in a fire in a nursing home in the town of #Kharkiv in eastern #Ukraine



Follow @newsistaan pic.twitter.com/hhCcgCy3Zw — Newsistaan (@newsistaan) January 21, 2021

Огънят тръгнал от последния етаж на двуетажната сграда, пригодена за старчески дом, и бързо се разпространил. По това време вътре имало 33 души. Пламъците са обхванали площ от 100 квадратни метра.

A fire broke out in a residential building converted into a care home in Kharkiv in eastern #Ukraine that led to at least 15 people dying, 5 more being injured. This was reported by the press center of the State Emergency Service. The death toll is not final and may yet increase. pic.twitter.com/D6x43HUX3E — Hromadske Int. (@Hromadske) January 21, 2021

Прозорците на приземния етаж на зданието са били с решетки, което е забавило евакуацията на хората, посочват от пожарната.

Rescuers are extinguishing fire in a building that has been converted into a nursing home in #Kharkiv,as a result of the fire 15 people were killed and another five were injured, theUkrainian State Emergency Service said on Thursday.https://t.co/9ddUB7odaD pic.twitter.com/QGw2uJCyQs — Atlantide (@Atlantide4world) January 21, 2021

В потушаването на пламъците са участвали 28 огнеборци и пет единици техника. Събитието е окачествено като извънредна ситуация от държавно значение.

At least 15 people killed, nine injured in fire at a private nursing home in Kharkiv, Ukraine; fire crews have now brought blaze under control https://t.co/s6Vo8CJdHi — Factal News (@factal) January 21, 2021

Украинският президент Владимир Зеленски призова министъра на вътрешните работи да проведе щателно разследване, за се установят причините за трагедията.

