Пожар избухна в Серумния институт на Индия, който е най-големият световен производител на ваксини.

Местни медии уточниха, че производството на ваксини срещу COVID-19 не е засегнато, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

Fire breaks out at Pune- based Serum Institute of India, which is world’s largest Vaccine producer and India's Pride.

10 fire tenders on the spot. Reason Not Known as of Now.🙄



Our opposition can go low. What do you think ? pic.twitter.com/6p0N77r2um