Мини-хеликоптерът "Инджинюъти" на Марс изпрати първия доклад за състоянието си, който показва, че и той, и базовата му станция работят по план, съобщава сайтът Физ.орг.

"Инджинюъти" кацна на Червената планета, прикрепен към долната част на роувъра "Пърсивиърънс" на 18 февруари. Той ще остане там от 30 до 60 дни. Инженерите от наземния контрол в Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА се интересуват предимно дали батериите му се зареждат и дали работи добре базовата станция, която съхранява и препраща съобщенията между него и Земята и поддържа отоплението на хеликоптера.

