Вулканът Сангай в централната част на Еквадор изригна и изхвърли в небето стълбове от пепел на височина, достигаща 8,5 километра, предаде ДПА. Еквадорската служба за извънредни ситуации съобщи, че пет окръга са съобщили за изсипването на значителни количества пепел. Затова властите са решили да отменят обществени и частни прояви в провинция Чимборасо.

Among 27 potentially active volcanos in Ecuador (including the Galápagos Islands), let me introduce to you one of them: the Sangay volcano and its current eruption activity (March 2021). https://t.co/5MgHdRjI6t

Небето е било покрито с облак от пепел чак до главния град на провинцията Риобамба, който е на около 50 километра от вулкана, според медийни съобщения.



Властите призоваха местните жители да предпазват очите си и да закриват устата и носа си, а ако е възможно, да си останат у дома.

В Риобамба е въведена максимална скорост за колите от 30 км/ч., за да не вдигат твърде много прах от посипаната по пътищата пепел.

Сангай е на около 280 километра южно от столицата Кито и се смята, че е активен от 1628 г.

От май 2019 г. той е в период на изригване, съобщи геофизичният институт.

През почивните дни вулканът вече избълва пепел, посипала се в околността.

#Sangay: After eruption in the small hours today (11/03/2021) moderate to strong ash falls were reported in the areas NW of the volcano. An ash cloud had reached 12.5 km a.s.l. and kept the skies dark for several hours in the morning. (see more below) https://t.co/Jx8GNRDdsZ