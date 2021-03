Тестове потвърдиха заболяване с COVID-19 на две горили от Пражкия зоопарк, съобщи директорът на учреждението Мирослав Бобек, цитиран от ТАСС.

"Коронавирусна инфекция беше открита при две от самките на горилите - Камба и Бикира. Камба е доайен на тези животни в нашия зоопарк, тя е на почти 50 години. Заради заболяването нейното състояние често се мени. Тя ту е добре, ту се чувства доста зле", уточни Мирослав Бобек.

През втората половина на февруари коронавирус беше открит при 29-годишния водач на стадото на горилите и при една от самките. С COVID-19 се оказаха също два лъва и три тигъра. По думите на директора на зоопарка тяхното здраве не буди безпокойство.

