Клиентите на Tesla вече може да купуват своите електрически автомобили с биткойни. С това основателят й Илън Мъск удържа на обещанието си и направи голяма крачка към използването на криптовалутата за търговски трансакции.

Новината за това дойде от Туитъра на Мъск, където той написа: "Вече може да купувате Tesla с биткойн", добавяйки, че тази опция ще бъде налична извън САЩ по-късно през годината. През януари стана ясно, че Tesla е закупила биткойни на стойност милиард и половина долара, подготвяйки се за приемането на криптовалутата като официално разплащателно средство. Този акт тогава доведе до скок на биткойна до рекордните 62 000 долара.

Илон Мъск загубил 6,2 милиарда долара за един ден

Поредният туит на Мъск също оказа благотворно влияние върху стойността на дигиталната валута, която се увеличи с 4% до над 56 хиляди долара. Според Мъск, биткойните няма да се конвертират в традиционна валута, но повече за това все още пази в тайна. Знае се, че Tesla използва вътрешен и open source софтуер.

Повечето големи компании, които позволяват на клиентите си да плащат с биткойн обикновено използват специализирани процесори за плащане. Те конвертират криптовалутата в долари, след което я изпращат към компанията. Сега се очаква и решението на General Motors, който също разглежда възможността за приемане на биткойн като средство за разплащане.

You can now buy a Tesla with Bitcoin