Бездомно куче намери своя нов дом, след като привлече вниманието на потребители в интернет. Едногодишният Сису влизал непрекъснато в магазин в американския щат Северна Каролина, за да краде лилава плюшена играчка еднорог.

This is Sisu. He kept breaking into a dollar general to steal this purple unicorn. He tried so often they had to lock the doors and call animal control. Before the responding officer took him to the shelter, she bought it for him. Now he, and the unicorn, have been adopted. 14/10 pic.twitter.com/hjGpdwpHdg — WeRateDogs® (@dog_rates) March 27, 2021

Собствениците на магазина сигнализирали организация за закрила на животните, а пристигналите служители решили да купят играчката на кучето.

A stray dog that repeatedly stole a purple unicorn toy from a North Carolina Dollar General has been adopted.​ https://t.co/pAM8Ix85h9 — ABC13 Houston (@abc13houston) March 27, 2021

В обявата за търсене на осиновители било написано: "Може да сяда, да ляга и обича лилави еднорози".

Така, освен играчката, Сису е откраднал и сърцето на семейство, което вече му е осигурило дом, уточняват от приюта.