Най-малко трима души са загинали, а четирима са били ранени миналата нощ по време на празненство в жилищна сграда в американския град Уилмингтън в щата Северна Каролина, съобщи местният клон на телевизионния канал Ен Би Си, цитиран от ТАСС.В сградата е имало парти.

Three people were killed and four others were injured in a shooting in Wilmington, North Carolina, police say https://t.co/NL9MNOYrAH